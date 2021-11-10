Документ о стратегическом партнерстве подписали Украина и США

В ходе визита украинской делегации в Вашингтон между США и Украиной был подписан документ, в котором отмечается, что против России будут сохраняться меры до «восстановления территориальной целостности Украины», – сообщает РИА Новости.

В хартии о стратегическом партнерстве США и Украины также говорится, что Штаты намерены продолжать санкционное давление на Россию, чтобы поддержать Киев.

В тексте документа, который распространила пресс-служба госдепа говорится: «США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрывам в экономике и энергетике, а также злонамеренной киберактивности со стороны России, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с Россией».

В подписанной украинской и американской сторонами хартии, также говорится, что США поддерживают устремления Украины в НАТО, и что никогда не признают Крым российской территорией. США поддерживают «нормандский формат» по украинскому урегулированию. При этом они считают, что Россия «направляет конфликт» в Донбассе.

Также в среду, 10 октября появилось сообщение, в котором говорится, что госсекретарь Энтони Блинкен пообещал украинской стороне обеспечить продолжение военной помощи, в том числе летальными средствами.

«По содействию в сфере безопасности мы будем работать с конгрессом, чтобы гарантировать продолжение поставок систем, в которых нуждается Украина, включая летальное оборонительное вооружение», – сказал Блинкен на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 10.11.21

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