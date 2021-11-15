Экс-посол Украины в США удивлён, что Госдеп не желает признавать энергетический шантаж Москвы

Недавно подписанная американо-украинская хартия задаёт чёткие идеологические ориентиры и подаёт России недвусмысленные сигналы. Однако, что касается содержательных мер США против РФ, то здесь Вашингтон избегает конкретики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-замминистра иностранных дел Украины, бывший посол в США Олег Шамшур.

По словам дипломата, его беспокоит, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не смог привести убедительные аргументы госсекретарю США Энтони Блинкену о «неприемлемости энергетического шантажа Европы со стороны Москвы».

«В этом контексте меня, выражаясь дипломатически, удивило нежелание госсекретаря США на итоговой пресс-конференции с Дмитрием Кулебой признать, что последние действия России на энергетическом направлении являются использованием энергетики в качестве орудия внешней политики», – приводит слова Шамшура «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно США и Украина подписали хартию, в которой отмечается, что против России будут сохраняться меры до «восстановления территориальной целостности Украины».

В тексте документа, который распространила пресс-служба Госдепа говорится: «США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрывам в экономике и энергетике, а также злонамеренной киберактивности со стороны России, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с Россией».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.11.21

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