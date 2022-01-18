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Вторник, 18 января 2022, 15:51 мск

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США передадут Украине российские военные вертолёты, предназначавшиеся для Афганистана

Фото: администрация Зеленского

Белый дом запланировал передать вооружённым силам Украины пять вертолетов Ми-17В5 и один Ми-8МТВ «в рамках военной помощи Киеву».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает военное издание Defence Blog.

Напомним, эти боевые машины были ранее закуплены американцами у РФ для передачи афганской армии до того, как США бежали из Кабула.

Сообщается, что за пределами Афганистана сейчас находятся около двадцати вертолетов типа Ми-8/17, приписанных к бывшим афганским ВВС.

Часть из них, уточняют СМИ, «несомненно, использовались во время бегства афганских правительственных лидеров и военнослужащих в соседние страны, такие как Таджикистан и Узбекистан».

Как известно, ранее Украина попросила США отдать ей оружие, не пригодившееся в Афганистане.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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