Подразделения вооружённых сил Украины в нарушение Минских соглашений перешли разделительную линию («серая зона», шириной 1,5 километра – прим. «НД») и вплотную подошли к домам на окраине посёлка Ясное (ДНР), пригорода Докучаевска – в 30 километрах от Донецка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на жителей Ясного сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».

По словам местных очевидцев, украинские боевики, до которых «достать рукой», заняли виноградники возле сельского пруда.

«Там лесопосадка идёт километр на километр. Она начинается наверху, до ставка доходит. Они на котловане были. А за посадкой виноградники. Так они уже до конца виноградника дошли», – рассказывает житель Николай.

Его односельчанин Иван заявил, что жителям придётся оказывать сопротивление любыми подручными средствами, если в ближайшее время на появятся бойцы Народной милиции ДНР.

«Их вон, видно хорошо за ставком. Вон посадка идёт. Там их полно стоит. Осталось только вилы брать», – заявил житель Ясного.

Отметим, что Москва давно предупредила Киев о печальных последствиях для государственности Украины в случае масштабного наступления её вооружённых сил в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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