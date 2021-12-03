Патрушев назвал первоочередные шаги по Донбассу, которые Вашингтон должен потребовать от Киева

США в рамках своего учатия в урегулировании конфликта на востоке Украины должны на первом этапе побудить Киев к выполнению хотя бы двух важных пунктов Минских соглашений. Речь идёт об учёте мнения ДНР и ЛНР, а также о прекращении обстрелов Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«На первом этапе было бы неплохо, чтобы Вашингтон убедил Киев признать важность учета мнения населения Донбасса и прекратить его обстрелы», – сказал он.

После этого можно будет начать обсуждение других пунктов договорённостей по мирному урегулированию.

«Посмотрим, удастся ли Вашингтону вразумить своих киевских партнеров следовать букве достигнутых соглашений», – отметил Патрушев.

Между тем, президент США Джо Байден говорит о том, что его администрация собирается разрабатывать меры защиты Украины от России.

В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил безальтернативность Минских соглашений в деле урегулирования конфликта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»