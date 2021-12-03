Администрация США разработает меры защиты Украины от России

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, 3 декабря, что американская администрация разрабатывает ряд мер для недопущения возможной военной агрессии России в отношении Украины.

«Я занимаюсь разработкой того, что, станет наиболее всесторонним, обстоятельным комплексом инициатив, призванных сделать для Путина очень сложным то, что, как опасаемся, он может сделать», – заявил Джо Байден.

Также американский президент сообщил, что США находится в постоянном контакте «с нашими союзниками в Европе, с украинцами».

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 декабря, во время выступления на онлайн-форуме Reuters Next, заявил, что Россия и Украина «должны подтвердить приверженность к выполнению минских договоренностей об урегулировании конфликта в Донбассе».

«Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять минские соглашения. Пока большая их часть не реализована», – сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Также Блинкен высказал предположение, что Евросоюз примет серьезные меры в отношении России в случае ее конфронтации с Киевом.

Следует отметить, что сообщения о возможных планах российского «вторжения» на Украину осенью появились в западных СМИ. Например, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат.

Москва планы нападения на Украину категорически отрицает.

Вашингтон, Иван Бабурин

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