«Есть нюансы» – Псаки отказалась напрямую связывать жизненные интересы США с сохранением Украины

США всегда будут твёрдо выступать за территориальную целостность Украины, так как это отвечает обеспечению стабильности в Европе и, как следствие, интересам глобальной безопасности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе традиционного брифинга в Белом доме, комментируя темы предстоящего видеоразговора президентов США и России.

Однако она отказалась прямо отвечать на вопрос американского журналиста, считает ли президент Джо Байден, что сохранение «текущей территориальной целостности Украины» отвечает «жизненно важным интересам США».

«Вы спрашиваете так, будто хотите получить ответ «да» или «нет». А внешняя политика содержит немного больше нюансов», – отметила представитель Белого дома.

«Я бы сказала, что, конечно, мы рассматриваем территориальную целостность Украины как отвечающую жизненно важным глобальным интересам, интересам глобального сообщества. А нашим интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе. Но в дальнейшие определения я углубляться не стану», – заявила Псаки.

Напомним, ранее Байден, отвечая на вопросы об обозначенных Путиным «красных линиях» относительно Украины, сказал, что «не принимает ничьих «красных линий».

Симферополь, Валентин Карамазов

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