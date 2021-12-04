«Нам предстоит долгий разговор»: Байден отверг «красные линии» Путина по Украине

Президент США Джо Байден рассчитывает провести с российским коллегой Владимиром Путиным продолжительный разговор в ходе запланированных на ближайшее время онлайн-переговоров лидеров двух стран и обсудить ситуацию вокруг Украины.

«Мы давно знаем о действиях России. Я считаю, что нам предстоит долгий разговор», – сказал Байден журналистам (цитата по «Интрефаксу»).

Отвечая на вопросы об обозначенных Путиным «красных линиях» относительно Украины, американский лидер сказал, что «не принимает ничьих «красных линий».

Президент РФ считает «красными линиями» для России размещение на Украине иностранных ударных комплексов и гиперзвукового оружия, что создаст угрозы безопасности России. МИД России заявлял, что для Москвы «красной линией» будет вступление Украины в НАТО.

Ранее Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессии», заявляя, что ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, заявления о готовящемся «вторжении» России на Украину используются в качестве предлога для усиления военной группировки НАТО у российских границ.

Добавим, что ни Москва, ни Вашингтон пока не озвучивают дату предстоящего второго саммита Путина и Байдена. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, дата встречи по видеосвязи двух лидеров уже предварительно утверждена, ее объявят после согласования всех параметров с американской стороной, передает ТАСС.

По его словам, переговоры лидеров России и США может состояться после визита Путина в Индию, который запланирован на 6 декабря. Темами предстоящих переговоров станут диалог по стратегической стабильности, проблема продвижения НАТО на восток, кризис на Украине, а также ситуация в Сирии, Афганистане и Иране.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь сообщила, что Байден намерен на переговорах с Путиным сосредоточиться на теме Украины.

Первые переговоры Путина и Байдена состоялись в июне этого года в Женеве, саммит прошел в очном формате.

Вашингтон, Наталья Петрова

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