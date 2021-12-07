Белый дом намекнул, что Украина не главный повод для встречи Байдена с Путиным

Целостность Украины станет одной из крупных тем в ходе предстоящего 7 декабря видео разговора президентов США и России.

Однако для Джо Байдена, прежде всего, важно продемонстрировать, что дипломатия на уровне лидеров мировых держав – отличная возможность для Вашингтона изложить свои озабоченности Москве по всему кругу вопросов глобальной безопасности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе традиционного брифинга в Белом доме.

Она также призвала журналистов понизить градус эмоциональности вокруг украинской проблемы и не предаваться слишком большим ожиданиям по итогам видеозвонка Байден-Путин.

«Речь идет о возможности провести беседу по целому спектру вопросов. Президент Байден верит в дипломатию на уровне лидеров. И эта предстоящая беседа – возможность очень ясно и прямо изложить, в каких сферах у нас имеется серьезная обеспокоенность. В том числе, относительно российской военной активности на границе с Украиной. А также для того, чтобы вновь подтвердить поддержку нами суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказала представитель Белого дома.

«Мы, безусловно, ожидаем, что Украина будет крупной темой обсуждения. Но есть и другие темы, которые, как мы ожидаем, получат безусловное внимание», – заявила Псаки и предложила ждать пресс-релиза Белого дома по итогам беседы президентов США и РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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