Байден пообещал рассказать Зеленскому, о чем поговорил с Путиным

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции президент США Джо Байден побеседует с украинским лидером Владимиром Зеленским, – сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

В свою очередь, в Госдепартаменте США сообщили, что в преддверии виртуального саммита Россия-США с Зеленским уже поговорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент Украины заявил, что он согласовал позиции с Блинкеном перед разговором Байдена и Путина.

Также в понедельник, 6 декабря, представитель американской администрации также сообщил, что президент США заявит Владимиру Путину, что в случае нападения на Украину Россия заплатит «очень реальную цену», а также обозначит эффективный путь дипломатической деэскалации.

«Очевидно, что президент Байден даст ясно понять, что России придется заплатить очень реальную цену, если она решит продолжать, но он также даст ясно понять, что есть эффективный дипломатический путь для движения вперед», – сказал представитель администрации США.

Переговоры президентов России и США состоятся вечером вторника 7 декабря. Впервые они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Предполагается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО в сторону российских границ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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