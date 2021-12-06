Украина потребует от США рассказать всё, о чём поговорят Путин и Байден

Киев направит главу офиса президента Зеленского Андрея Ермака для встречи с представителями США, чтобы обсудить все аспекты видео-переговоров президентов США и России, которые будут касаться Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный советник Ермака Алексей Арестович.

По его словам, подробное обсуждение деталей разговора Путин-Байден с госсекретарём или советником президента США по нацбезопасности состоится в зависимости от обстоятельств – либо до переговоров, либо после.

«Глава офиса президента Украины, политический представитель президента в нормандском формате Андрей Ермак проведет встречу с американским представителем очень высокого уровня. Там будет Блинкен или советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Это будет или непосредственно до онлайн-конференции Байдена и Путина, либо сразу после. То есть, мы в любом случае будем знать информацию, которой с нами поделятся американские партнеры в части того, что касается Украины», – уверяет Арестович.

Напомним, что видеозвонок между Путиным и Байденом состоится 7 декабря.

Симферополь, Валентин Карамазов

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