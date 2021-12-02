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Четверг, 2 декабря 2021, 17:51 мск

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«У нас множатся проблемы»: МИД России рассчитывает на срочный разговор Путина и Байдена

Фото: пресс-служба Кремля

МИД России рассчитывает на срочный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, дата пока не согласована, но «хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни».

«Контакт очень нужен. У нас множатся проблемы. (...) Нету движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса, нету взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе. Ну и далее по списку», – пояснил Рябков в эфире Первого канала (здесь и далеецитата по «Интерфаксу»).

Замглавы МИД России обратил внимание, что «ситуация в Европе внушает большую тревогу». «Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне», – сказал он.

Как отметил Рябков, в администрации США «присматриваются к тому, что будет делать Россия» в контексте напряженной обстановки, складывающейся вокруг Украины, а также эскалационного тренда в Восточной Европе, политического и материального нагнетания, осуществляемого НАТО.

По его словам, контакт на высшем уровне очень «нужен для того, чтобы послать политический сигнал, что ситуация не деградирует, она стабилизируется, и есть инструкции, указания, директивы подчиненным с обеих сторон работать в направлении стабилизации».

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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