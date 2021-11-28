Надавить или отступить: США ломают голову – что делать с Россией

В администрации Джо Байдена идут интенсивные дискуссии – какие указания дать на предстоящей встрече министрам иностранных дел стран НАТО по реагированию на угрозу «российского вторжения на Украину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в Госдепе сообщает The Wall Street Journal.

При этом, горячий спор идёт вокруг двух противоположных подходов: дальнейшее усиление антироссийских санкций, наращивание сил быстрого реагирования на восточных рубежах НАТО и увеличение военной помощи Украине или наоборот – отказ Украине в поддержке и временный отказ от военных учений НАТО у российских границ, дабы «успокоить Путина».

«Другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в том числе ограничить военные учения США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине, заявили официальные лица», – пишет The Wall Street Journal.

Между тем, накануне старший эксперт одного из крупнейших американских исследовательских центров Rand Corporation Самуэль Чарап заявил на страницах подконтрольного «демократам» влиятельного политического издания Politico, что Вашингтон должен надавить на Киев с целью заставить Украину выполнить Минские соглашения. По его словам, это приведёт к деэскалации в Донбассе и ослаблению напряжения между США и РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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