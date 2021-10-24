Советник администрации Зеленского пообещал направить на Москву украинские тактические ракеты

Опасения президента РФ по поводу возможного размещения под Харьковом ракет НАТО, которые в считанные минуты долетят до Москвы, оправданны, но преждевременны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Украина разрабатывает собственную ракетную программу, которая позволит в ближайшее время создать ракеты, способные уничтожить российскую столицу.

При этом Арестович утверждает, что в таком развитии событий якобы виновата сама РФ, «развязавшая агрессию против Украины».

«Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время», – обещает советник главы администрации Зеленского.

«По одной простой причине: мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России», – заявил Арестович.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.10.21

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