Посол Украины в Берлине потребовал от Германии репараций за фашистскую оккупацию

Правительство ФРГ несёт полную ответственность за действия нацистской Германии на Украине во время оккупации в годы Второй мировой войны. Поэтому Киев имеет все основания требовать от Берлина возмещения ущерба.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, в первую очередь, речь идёт о разграбленных и вывезенных культурных ценностях. Украинский посол добавил также, что Берлин обязан помочь Украине добиться членства в ЕС.

«Немецкому правительству было подчеркнуто, что украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии: как с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки моей Родины на пути к членству в ЕС», – заявил Мельник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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