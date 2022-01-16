Посол Украины в Германии устроил скандал накануне визита Бербок в Киев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь позволил себе резкие выпады в адрес Берлина. В этот раз обвинения прозвучали перед визитом на Украину министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с очередной критикой немецких властей за отказ поставлять летальное оружие Украине Мельник выступил в интервью агентству DPA.

«Люди в Украине разочарованы. Сейчас настаёт момент истины, который покажет, кто является настоящим другом», – попенял он новому правительству ФРГ.

Напомним, что Мельник уже отметился целым рядом резких заявлений в адрес Германии за отказ от поставок оружия Киеву.

Кроме того, в ноябре он потребовал от ФРГ репараций за фашистскую оккупацию Украины. Также Мельник обвинял Берлин в «высокомерии и неуважении» к Украине. Ещё раньше украинский посол заявлял, что Германия не имеет права указывать его стране, какие вооружения использовать в Донбассе.

Как сообщал «Новый День», министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетит с визитами Киев и Москву. На Украину она прибудет 17 января, а в Россию 18 января.

Симферополь, Валентин Карамазов

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