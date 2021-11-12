Посол Украины в Германии обвинил Берлин в «высокомерии и неуважении»

Звучащие из Германии официальные предложения перенаправить толпы мигрантов с белорусско-польской границы на Украину, кроме того, что абсолютно неприемлемы, – даже не обсуждаются с Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с возмущением заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, это «признак отсутствия уважения и высокомерия по отношению к Украине».

«То, что особенно возмутило и даже шокировало украинскую общественность по поводу этой нелепой инициативы, так это то, что наше правительство заранее даже не спросили и не проконсультировались с ним», – сказал Мельник.

Напомним, ранее эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильс Шмид заявил, что Украина должна принять всех мигрантов, стремящихся прорвать польскую границу со стороны Белоруссии, для их тщательной проверки органами Евросоюза и возможности последующего предоставления им статуса беженцев и убежища в ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.11.21

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