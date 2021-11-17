Кулеба: Украина готова принять мигрантов в обмен на членство в ЕС

Киев может помочь Европе в решении масштабного миграционного кризиса, в том числе, на белорусско-польской границе, если ЕС возьмёт к себе Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предложение эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильса Шмида Украине принять всех мигрантов, стремящихся прорвать польскую границу со стороны Белоруссии.

«Вообще, лучший способ максимально привлечь Украину к чему-либо – это взять нас в ЕС. Вот, когда мы будем членами Европейского Союза, тогда мы будем полностью координировать свои усилия и совместно нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же Германией», – сказал глава МИД Украины.

Отметим, что слова Кулебы резко контрастируют с недавним заявлением посла Украины в Германии Андрея Мельника, который назвал предложение Шмида признаком «отсутствия уважения и высокомерия по отношению к Украине».

Симферополь, Валентин Карамазов

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