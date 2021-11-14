В Киеве сообщили, что Украина обязана принять мигрантов по договору с Европой

Подписанная Украиной Ассоциация с Евросоюзом, а также закон о реадмиссии предписывают Киеву принимать у себя всех мигрантов, следующих в Европу с континентального восточного направления.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-сотрудник офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека, киевский политолог Михаил Чаплыга.

Он раскритиковал заявление секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова о том, что Германия не имеет права призывать Украину размещать у себя мигрантов с белорусско-польской границы.

«То, что сказал Данилов – это была попытка Зеленского сыграть на позитив себе лично, потому что народ хочет услышать не столько про прогибы под Запад, сколько, наконец-то, показать сильную руку, грубо говоря, но, как обычно, вышел выстрел в ногу.

Потому что сразу после того, как выступил Данилов, вышли умные люди, которые немного разбираются в законодательстве и сказали – про ассоциацию вы подписывали? Вы. Значит, согласно договору про ассоциацию, вы их примете в любом случае – это, во-первых.

Второе, договор реадмиссии вы подписывали? Вы. Белоруссия разорвала в одностороннем порядке договор реадмиссии, из-за этого всё началось, а мы не разорвали.

Реадмиссия означает, что, если на территории любой страны ЕС пойман некто без документов, но при нём обнаружено любое свидетельство – билет с маршрутки, бутылка пива украинская, пачка сигарет с украинским акцизом – это свидетельствует о том, что человек прибыл с Украины. Никакой проблемы раздать им по карманам билетики с нашей маршрутки не составляет, и мы обязаны будем их принять обратно, да ещё и бесплатно», – предупреждает Чаплыга.

«Если ещё тут могла идти речь, что дадут деньги, как за афганцев, то в порядке реадмисси – это будет бесплатно. Вот и вся картина. Заявление Данилова ни о чём, оно только испортило отношения – итак не самые чистые с Западом», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее посол Украины в Германии обвинил Берлин в «высокомерии и неуважении» из-за предложения эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильса Шмида Украине принять всех мигрантов, стремящихся прорвать польскую границу со стороны Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.11.21

Британия перебрасывает на Украину 600 «полностью экипированных» спецназовцев. / На Украине попытались опровергнуть существование отдельной бригады, обещавшей уничтожать мигрантов. / США ускорили завоз на Украину большого количества оружия и боеприпасов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»