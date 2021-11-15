В Киеве грозят уголовной ответственностью украинцам за помощь ближневосточным мигрантам из Белоруссии

Украинцы, помогающие за деньги мигрантам у белорусско-польской границы проникнуть на территорию «Незалежной» – с последующей переправкой в ЕС, понесут самое серьёзное наказание.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Хотел бы предупредить тех, кто живет в пяти областях, граничащих с Беларусью, тех, кто планирует зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконным мигрантам, – это будет против национальных интересов Украины. Это вопрос национальной безопасности... Кто будет оказывать такую помощь и за деньги продавать страну, – будет отвечать достаточно серьезно по закону», – грозит Резников.

В свою очередь, глава Совбеза Украины Алексей Данилов добавил, что в стране предусмотрена уголовная ответственность для тех, кто способствует нелегальному пересечению границы.

«Но осталась уголовная статья за помощь этим людям. Поэтому это будет уголовная ответственность», – заявил Данилов.

Вместе с тем, накануне экс-сотрудник офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека, киевский политолог Михаил Чаплыга заявил, что подписанная Украиной Ассоциация с Евросоюзом, а также закон о реадмиссии предписывают Киеву принимать у себя всех мигрантов, следующих в Европу с континентального восточного направления.

Симферополь, Валентин Карамазов

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