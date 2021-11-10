В Германии предложили перенаправить толпы мигрантов с белорусско-польской границы на Украину

Украина должна принять всех мигрантов, стремящихся прорвать польскую границу со стороны Белоруссии, для их поголовной проверки органами Евросоюза и возможности предоставления им статуса беженцев и убежища в ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением в Бундестаге выступила победившая на недавних выборах в Германии Социал-демократическая партия ФРГ.

Предполагается, что мигранты будут проходить в лагерях на территории Украины тщательный отсев.

«Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз», – сказал эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильс Шмид.

При этом он подверг резкой критике антигуманное обращение польских пограничников с беженцами, среди которых много женщин и детей.

«Польша должна соблюдать международные нормы, в частности, предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки на приют», – заявил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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