Польша призвала ЕС и США ввести санкции против России из-за кризиса с мигрантами

Депутат сейма Польши Януш Ковальский заявил, что ответственность за кризис на белорусско-польской границе должны нести Белоруссия и Россия. Политик призвал Варшаву повлиять на руководство ЕС и не позволить сесть с Москвой за стол переговоров.

«Польская сторона должна требовать от ЕС и США новых санкций не только для Белоруссии, но и для России – тогда у России не будет денег, чтобы субсидировать Белоруссию», – написал политик в Twitter.

Ранее на польско-белорусской границе задержан россиянин и еще двое иностранцев, которых заподозрили в пособничестве нелегальным мигрантам. За сутки польские пограничники предотвратили 599 попыток прорваться через границу Польши.

Варшава, Наталья Рязанова

Варшава. Другие новости 10.11.21

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