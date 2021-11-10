Десятки нелегалов прорвались через границу Польши в Евросоюз

Две большие группы беженцев прорвались на территорию Польши со стороны Белоруссии. В ночь на 10 ноября сначала 73 человека, потом еще 82 сумели перейти польскую границу и разбежались, скрываясь от пограничников, пишет Novinky.cz.

Нелегальные мигранты нарушили границу в окрестностях Крынек и Беловежи. Пограничникам удалось поймать часть беженцев из обеих групп, остальных сейчас ищут. Пойманных иностранцев вернули к польско-белорусской границе. Всего на стыке двух государств собрались около двух тысяч человек.

По данным Службы охраны госграницы Литвы, пограничники пресекли более 170 попыток проникнуть на территорию государства. В основном это были одиночки или небольшие группы мигрантов, которых возвращали за разделительную линию. Силовики не смогли уточнить, те ли это люди, которые пытались прорвать белорусско-польскую границу, передает портал Delfi.

Напомним, польские власти продлили режим ЧП из-за ситуации с мигрантами, а литовские – ввели подобный режим в приграничных районах. Кризис на границе усилился, когда с белорусской стороны к Польше и Литве подошла толпа нелегальных мигрантов, желающих попасть в Евросоюз. Позже появились сообщения о стрельбе со стороны участка границы Польши.

ЕС обвинил Белоруссию в «гибридной атаке» и использовании ситуации с мигрантами в качестве средства давления на Европу в ответ на санкции. Руководство ЕС приостановило упрощенную выдачи виз белорусским официальным лицам и пригрозило введением новых санкций.

Варшава, Наталья Рязанова

Варшава. Другие новости 10.11.21

Американская лунная миссия задерживается из-за Безоса. / Обама перепутал Шотландию с Ирландией, а Шекспира с Бернсом. / «Росатом» избавится от своих американских урановых активов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»