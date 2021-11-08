Появились сообщения о стрельбе на Белорусско-Польской границе

Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, сообщил о стрельбе в районе границы Белоруссии и Польши, – сообщает РИА Новости.

«Стрельба слышна с польской стороны», – сказал Бычковский, комментируя информацию в СМИ о стрельбе на белорусско-польской границе.

Сегодня же, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в связи с обострением ситуации на белорусско-польской границе Вильнюс предлагает ЕС ввести санкции против белорусских аэропортов.

Как сообщалось ранее, несколько тысяч мигрантов в понедельник, 8 ноября, пытались пересечь белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей крайне напряженная.

Минск, Иван Бабурин

Минск. Другие новости 08.11.21

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