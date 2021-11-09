ЕС обвинил Белоруссию в гибридной атаке и отменил упрощенную выдачу виз

Евросоюз приостановил упрощенную выдачу виз чиновникам Белоруссии в ответ на «гибридную атаку белорусского режима». Процедура прописана в двустороннем соглашении, действие которого частично прервется после официального опубликования заявления ЕС.

«Приостановление распространяется на отмену требования к подтверждающим документам, регулируют выдачу многократных въездных виз и снижают визовые сборы в отношении должностных лиц», – говорится в официальном заявлении ЕС.

Изменения не коснутся простых граждан Белоруссии, желающих выехать в страны союза. Для них упрощенный порядок оформления виз сохранится.

Глава Совета по внутренним делам ЕС и министр внутренних дел Словении Алеш Хойс заявил, что Минск использует ситуацию с мигрантами как инструмент для давления на Евросоюз. «Мы решительно осуждаем это. Для Беларуси неприемлемо играть жизнями людей в политических целях», – сказал министр.

Напомним, ситуация с мигрантами вновь обострилась, когда к польско-белорусской границе вышла толпа беженцев из Сирии, Ирана и Ирака. МИД Польши призвал срочно установить новые санкции в отношении граждан Белоруссии, которые якобы отвечают за обострение кризиса.

Брюссель, Наталья Рязанова

Брюссель. Другие новости 09.11.21

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на невозможной глубине. / Власти Португалии запретили беспокоить сотрудников на удаленке в нерабочее время. / Есть угроза войны: финские футболисты боятся ехать в Боснию и Герцеговину. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»