ЕС приготовился ввести против Белоруссии новые санкции

Новые санкции против порядка 30 физических и юридических лиц Белоруссии, включая министра иностранных дел страны Владимира Макея и авиакомпанию «Белавиа» готовится ввести Европейский Союз, – сообщает Reuters со ссылкой на источники из дипломатических кругов, знакомых с ситуацией.

В среду, 10 ноября, 27 послов ЕС намерены официально согласиться с тем, что рост числа мигрантов на границе Белоруссии с Польшей является «гибридной войной» и это может служить правовой основой для введения санкций.

Кроме того, некоторые дипломаты рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле.

Новый пакет санкций направлен против белорусских чиновников, которые, по мнению Евросоюза, организовали прибытие мигрантов в отместку за ограничения в отношении Минска.

По мнению ЕС и НАТО, президент Белоруссии Александр Лукашенко использует мигрантов в качестве средства давления на Запад.

В свою очередь «Польское агентство печати» сообщает, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе ближайшего заседания Европейского совета также предложит усилить санкции в отношении Белоруссии.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 09.11.21

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