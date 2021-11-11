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Четверг, 11 ноября 2021, 17:35 мск

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ЕС ответил Александру Лукашенко на угрозы перекрыть поставки газа из России

ЕС не позволит президенту Белоруссии запугать Европу угрозами заблокировать транзит российского газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Брюсселе заявил европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони.

По его словам, страны-транзитёры не могут диктовать свои условия поставщикам и потребителям газа.

«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками – государствами Африки, Норвегией, Россией, – и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», – приводит ТАСС слова Джентилони.

Кроме того, еврокомиссар напомнил, что ЕС в следующем году намерен включить вопросы безопасности поставок газа в первую оборонную концепцию Евросоюза.

Как сообщал «Новый День», президент Александр Лукашенко заявил сегодня, что Белоруссия ответит на новый пакет санкций Евросоюза в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе приостановкой транзита российского газа по трубопроводу Ямал-Европа и призвал министров не останавливаться ни перед чем, защищая суверенитет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.11.21

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