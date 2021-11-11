Лукашенко пригрозил перекрыть ЕС транзит газа в ответ на новые санкции

Белоруссия ответит на новый пакет санкций приостановкой транзита российского газа по трубопроводу Ямал-Европа, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Глава государства призвал министров не останавливаться ни перед чем, защищая суверенитет.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают. А если мы перекроем природный газ туда? МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, неприемлемые для нас, мы должны отвечать», – сказал Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.

Президент Белоруссии назвал «безголовым» руководство Польши и Литвы и призвал думать прежде, чем говорить. По его мнению, СМИ слишком раздули конфликт на границе, но верно передали суть происходящего. «Наконец-то наше общество и другие поймут, что же это за демократия и права человека, свобода слова там, на Западе, к которой нас постоянно толкали», – заявил президент.

Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина проводить совместное воздушное патрулирование границы Белоруссии и Союзного государства. Белорусский лидер отметил, что положение серьезное, западные партнеры отошли от договоренностей и он не знает «чего они хотят».

«Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами», – сказал Лукашенко.

Еврокомиссар пообещал, что Евросоюз не даст себя запугать. Глава военного ведомства Испании Маргарита Роблес пообещала, что ситуация на белорусско-польской границе станет предметом обсуждения на встрече министров обороны ЕС. Политики встретятся 16 ноября, пояснила министр телеканалу Antena 3.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 11.11.21

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