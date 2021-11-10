Минск обвинил Варшаву в избиении пойманных в Польше беженцев

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что все незаконные мигранты, прорвавшиеся на польскую территорию, пойманы. Белорусские пограничники нашли беженцев избитыми за разделительной линией.

«Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва. Все те, кто прорвался, были задержаны», – цитирует Блащака РИА «Новости». Министр не уточнил, что случилось с пойманными после их задержания.

Белорусский Госпогранкомитет заявил, что нашел несколько мигрантов избитыми около польско-белорусской границы. Пограничники обвинили польских коллег в жестоком обращении с беженцами, просившими убежища у Варшавы.

Четверо курдов с различными травмами обнаружены в стихийном лагере беженцев. Им оказали медпомощь на месте. Мужчины рассказали, что пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца в Польше, но их задержали.

«Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее пограничная служба Польши подтвердила, что несколько десятков мигрантов прорвались через границу со стороны Белоруссии. Часть из них была задержана сразу, на поимку остальных отправили силовиков.

Варшава, Наталья Рязанова

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