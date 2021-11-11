«Аэрофлот» и Turkish Airlines могут попасть под санкции из-за беженцев в Белоруссии

Евросоюз рассматривает введение санкций в отношении двух авиакомпаний – российского «Аэрофлота» и Turkish Airlines. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, новые ограничительные меры могут быть приняты уже в начале декабря. Европейские власти с помощью санкций пытаются остановить поток нелегальных мигрантов, а также разрешить ситуацию на границе Польши и Белоруссии, где находятся сотни беженцев.

Ранее Bild написал о том, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines участвуют в перевозке мигрантов в Белоруссию. Якобы президент Белоруссии Александр Лукашенко специально разрешает мигрантам въезжать в свою страну, чтобы впоследствии отправить их в Польшу и Литву. Таким образом, по версии издания, при поддержке Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана белорусский лидер мстит за санкции ЕС против его режима.

Кроме того, санкции ударят по государственной авиакомпании Беларуси «Белавиа», пишет Politico. Есть вероятность, что под ограничения попадут существующие и будущие контракты компании по лизингу самолетов. Брюссель надеется немедленно лишить белорусского перевозчика транспортных средств.

О новом пакете санкций может быть объявлено совместно с США и Великобританией. Сообщается, что в качестве правового основания для введения ограничений Евросоюз планирует добавить новую категорию – «торговля людьми».

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей и Литвой, начавшийся этим летом, обострился несколько дней назад, когда с белорусской стороны к Польше и Литве подошла толпа нелегальных мигрантов, желающих попасть в ЕС.

Брюссель обвинил Минск в «гибридной атаке» и использовании ситуации с мигрантами в качестве средства давления на Европу в ответ на санкции. В понедельник руководство ЕС приостановило упрощенную выдачу виз белорусским официальным лицам и пригрозило введением новых санкций. Власти Польши предупредили Белоруссию о возможности полного закрытия границы.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 11.11.21

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