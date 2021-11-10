МИД России заподозрил в кризисе с беженцами спланированную провокацию

Решение Евросоюза и Польши отказаться от консультаций с Минском по проблеме беженцев может быть частью спланированной провокации против Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге. По ее словам, в пользу этой версии свидетельствует несколько факторов.

«Когда они заговорили о санкциях, причем началась такая разноголосица, от почему-то посчитавшего себя вправе комментировать эту ситуацию бывшего президента Украины [Петра] Порошенко до представителей стран ЕС, когда они начали опять взывать к санкциям, я задалась вопросом... а не является ли отказ... той же самой Польши и других стран, к которым Минск обращался с предложением консультаций по миграционной проблематике, не является ли этот отказ частью заведомо спланированного подхода, или акции, или кампании, которая сейчас разворачивается на наших глазах?» – цитирует Захарову РИА «Новости».

В то же время официальный представитель МИД России обратила внимание, что Европа нагнетает ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС вместо конкретной гуманитарной помощи людям, попавшим в сложную ситуацию.

«Мы видим очередной виток усилий по нагнетанию эмоций, по манипуляции фактами, информацией, по противодействию работе СМИ. Это вообще чудовищно. Я много чего ожидала, но я не ожидала, была шокирована тем, как польская сторона обошлась с журналистами», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей и Литвой, начавшийся этим летом, обострился несколько дней назад, когда с белорусской стороны к Польше и Литве подошла толпа нелегальных мигрантов, желающих попасть в ЕС. Из-за ситуации с нелегалами польские власти продлили режим ЧП, а литовские – ввели подобный режим в приграничных районах. Сегодня ночью две большие группы нелегальных мигрантов прорвались на территорию Польши со стороны Белоруссии. Всего в Польшу проникли 160 нелегалов. Часть из них задержали сразу, на поимку остальных отправили силовиков. Позже польские власти сообщили, что все прорвавшие на территорию страны иностранцы пойманы.

Брюссель обвинил Минск в «гибридной атаке» и использовании ситуации с мигрантами в качестве средства давления на Европу в ответ на санкции. В понедельник руководство ЕС приостановило упрощенную выдачу виз белорусским официальным лицам и пригрозило введением новых санкций. Сегодня власти Польши предупредили Белоруссию о возможности полного закрытия границы.

На этой фоне в Европе звучат обвинения в адрес России в обострении миграционного кризиса на белорусско-польской границе и призывы ввести санкции против Москвы. Утверждается, что сложившаяся ситуация – это результат «гибридной операции», осуществленной Минском с подачи Кремля. В МИД РФ отвергли обвинения, призвав ЕС избегать двойных стандартов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что транзит беженцев осуществляет некая «европейская мафиозная структура», и предостерег Польшу от провокаций на границе.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила кризис с президентом РФ Владимиром Путиным, попросив российского лидера повлиять на ситуацию. В ответ Путин предложил наладить прямые контакты представителей стран ЕС с Белоруссией для обсуждения возникших проблем.

Москва, Светлана Антонова

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