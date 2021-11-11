МИД Польши отрицает задержание россиянина на польско-белорусской границе

МИД Польши не располагает информацией о задержании гражданина России на польско-белорусской границе по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина.

«Мы никакой информации про людей, которые были бы гражданами России или других государств, не знаем в польском МИДе. Я не подтверждаю», – сказал министр в эфире «Эха Москва». Таким образом, польское внешнеполитическое ведомство не подтвердило информацию погранслужбы задержание россиянина на границе.

Накануне польские пограничники сообщили о задержании на границе с Белоруссией трех человек – граждан России, Швеции и Литвы по подозрению в пособничество нелегалам, пытающимся пробраться на территорию ЕС. МИД России и дипмиссия России в Варшаве данную информацию ранее также не подтвердили.

Напомним, миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, начавшийся этим летом, обострился несколько дней назад, когда с белорусской стороны к Польше и Литве подошла толпа нелегальных мигрантов, желающих попасть в Евросоюз.

Руководство ЕС обвинило Минск в «гибридной атаке» и использовании ситуации с мигрантами в качестве средства давления на Европу в ответ на санкции. В понедельник Брюссель приостановил упрощенную выдачу виз белорусским официальным лицам и пригрозило введением новых санкций. Накануне власти Польши предупредили Белоруссию о возможности полного закрытия границы. Позже стало известно, что власти ЕС работают над новыми ограничительными мерами против Белоруссии, которые могут быть приняты уже в начале декабря. Европейские власти при помощи санкций пытаются остановить поток нелегальных мигрантов, а также разрешить ситуацию на границе Польши и Белоруссии, где находятся сотни беженцев.

Как сообщило агентство Bloomberg, Евросоюз рассматривает введение санкционных мер в отношении двух авиакомпаний – российского «Аэрофлота» и Turkish Airlines за якобы перевозку мигрантов в Белоруссию.

В «Аэрофлоте» и Turkish Airlines заявили, что информация об их причастности к массовой перевозке беженцев в Белоруссию не соответствует действительности. В «Аэрофлоте» допустили подачу заявления в суд из-за сообщения Bloomberg.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.11.21

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