В Польше задержали россиянина за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии

На польско-белорусской границе задержаны три человека по подозрению в пособничестве нелегальным мигрантам. Об этом сообщила погранслужба Польши. В числе задержанных есть гражданин России.

«За пособничество задержаны три человека (один гражданин России, один гражданин Швеции, один гражданин Литвы)», – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

За последние 24 часа польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Задержаны девять человек, в том числе граждане Ливана, Ирака и Сирии, отметили в погранслужбе. Также было вынесено 48 постановлений о выезде с территории Польши. С начала года погранслужба зафиксировала почти 32 тыс. попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Напомним, в ночь на 10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов прорвались на территорию Польши со стороны Белоруссии, сломав установленные на границе ограждения. Всего в Польшу проникли 160 нелегалов. Часть из них задержали сразу, на поимку остальных отправили силовиков. Позже польские власти сообщили, что все прорвавшие на территорию страны иностранцы пойманы.

Кризис на границе обострился, когда с белорусской стороны к Польше и Литве подошла толпа нелегальных мигрантов, желающих попасть в Евросоюз. Позже появились сообщения о стрельбе со стороны участка границы Польши. Из-за ситуации с нелегалами польские власти продлили режим ЧП, а литовские – ввели подобный режим в приграничных районах.

Ранее Евросоюз обвинил Минск в «гибридной атаке» и использовании ситуации с мигрантами в качестве средства давления на Европу в ответ на санкции. Брюссель приостановил упрощенную выдачу виз белорусским официальным лицам и пригрозил введением новых санкций.

Сегодня власти Польши предупредили Белоруссию о возможности полного закрытия границы. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. По его словам, такая угроза существует, «если белорусские власти не прекратят свою деятельность», передает ТАСС.

Варшава, Наталья Петрова

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