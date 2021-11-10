Меркель призвала Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами

Президент России Владимир Путин и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с нелегальными мигрантами, которые пытаются проникнуть в страны Евросоюза с территории Белоруссии. Разговор состоялся по инициативе Меркель, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер Меркель сегодня позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов является бесчеловечным и неприемлемым, и попросила президента Путина повлиять на происходящее», – написал Зайберт в своем Twitter.

Президент РФ Владимир Путин предложил наладить прямые контакты представителей стран ЕС с Белоруссией для обсуждения возникших проблем, сообщается на сайте Кремля.

«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», – говорится в отчете Кремля. Также отмечается, что Путин и Меркель договорились продолжить разговор на эту тему.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей и Литвой, начавшийся этим летом, обострился несколько дней назад, когда с белорусской стороны к Польше и Литве подошла толпа нелегальных мигрантов, желающих попасть в ЕС. Из-за ситуации с нелегалами польские власти продлили режим ЧП, а литовские – ввели подобный режим в приграничных районах. Сегодня ночью две большие группы нелегальных мигрантов прорвались на территорию Польши со стороны Белоруссии. Всего в Польшу проникли 160 нелегалов. Часть из них задержали сразу, на поимку остальных отправили силовиков. Позже польские власти сообщили, что все прорвавшие на территорию страны иностранцы пойманы.

Брюссель обвинил Минск в «гибридной атаке» и использовании ситуации с мигрантами в качестве средства давления на Европу в ответ на санкции. В понедельник руководство ЕС приостановило упрощенную выдачу виз белорусским официальным лицам и пригрозило введением новых санкций. Сегодня власти Польши предупредили Белоруссию о возможности полного закрытия границы.

На этой фоне в Европе звучат обвинения в адрес России в обострении миграционного кризиса на белорусско-польской границе и призывы ввести санкции против Москвы. Утверждается, что сложившаяся ситуация – это результат «гибридной операции», осуществленной Минском с подачи Кремля. В МИД РФ отвергли обвинения, призвав ЕС избегать двойных стандартов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что транзит беженцев осуществляет некая «европейская мафиозная структура», и предостерег Польшу от провокаций на границе.

Берлин, Москва, Наталья Петрова

Берлин, Москва. Другие новости 10.11.21

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