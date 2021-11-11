Украина стягивает к границе с Белоруссией до десяти тысяч силовиков с военной техникой

Украина выдвигает к границам Белоруссии подразделения Нацполиции и Нацгвардии для усиления пограничной группировки с целью перекрыть возможное проникновение на территорию страны мигрантов, которые скопились на белорусско-польской границе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе рабочего визита в Волынскую область заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысяч военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из: 3 тысяч военнослужащих ГНСУ; 3,5 тысячи – НГУ и 2 тысячи – Нацполиции. Чередовать также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу», – сообщил Монастырский и призвал срочно усилить техническое оснащение границы.

«Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить «интеллектуальную границу» с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд. грн. Эти средства будут выделены из бюджета», – заявил глава МВД Украины.

Напомним, ранее в Германии предложили перенаправить толпы мигрантов с белорусско-польской границы на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.11.21

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