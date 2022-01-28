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Пятница, 28 января 2022, 15:43 мск

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Бербок ответила украинскому послу на претензии за оккупацию советской Украины

Фото: Официальное Представительство Германии в России

Германия несёт историческую ответственность за деяния гитлеровцев не перед одной Украиной, а перед всеми странами бывшего СССР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», так министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прокомментировала скандальное заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, заявившего, что Берлин так и не осознал свою ответственность перед «Незалежной» за гитлеровскую оккупацию.

«Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза, потому что Германия принесла там невероятные страдания людям», – сказала Бербок в интервью немецкой медиагруппе Funke.

Напомним, ранее в Германии уже указали украинскому послу, что угрозы и публичные оскорбления в адрес правительства ФРГ неприемлемы.

Как известно, посол Украины в ФРГ устроил очередной скандал накануне визита Бербок в Киев 16 января текущего года.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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