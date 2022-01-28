Германия поставила точку в вопросе поставок летального оружия Украине

Поставки немецкого оружия Киеву полностью исключены – такова общая позиция правительства ФРГ и всех ответственных политических сил Германии.

Кроме того, согласно ранее принятым государственным постановлениям, федеральное правительство не имеет права санкционировать поставки вооружений в кризисные регионы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Чиновник подчеркнул, что конфликт на востоке Украины должен решаться исключительно на основе переговоров.

Напомним, двумя днями ранее Германия пообещала поставить Киеву пять тысяч армейских касок, сборные полевые госпитали и даже мобильные крематории. Украинские эксперты усмотрели в этом перечне намёк Берлина Киеву на последствия усиления военной риторики и обострения ситуации в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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