На Украине отреагировали на подарок в виде пяти тысяч касок и четырех тысяч снарядов

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал военную помощь европейцев «каплей в море», – сообщают украинские СМИ.

В среду, 26 января, Германия пообещала поставить Киеву пять тысяч армейских касок, а минобороны Чехии сообщило о направлении на Украину помощи в виде четырех тысяч артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.

В жесте Берлина посол Украины в ФРГ усмотрел «исключительно символический жест» и заявил, что подобная поддержка со стороны Берлина не производит утешительного эффекта, – сообщает агентство DPA.

«Украина ожидает, что Германия изменит свою позицию на 180 градусов», – высказал надежду украинский дипломат.

Как сообщалось ранее, Германия отказывается предоставлять Украине летальное оружие. Сейчас ФРГ пообещала, кроме касок заняться установкой военных госпиталей с крематориями.

Киев, Иван Бабурин

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