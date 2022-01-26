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Четверг, 27 января 2022, 02:36 мск

Новости Украина

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На Украине отреагировали на подарок в виде пяти тысяч касок и четырех тысяч снарядов

Мельник. Фото: МИД Украины

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал военную помощь европейцев «каплей в море», – сообщают украинские СМИ.

В среду, 26 января, Германия пообещала поставить Киеву пять тысяч армейских касок, а минобороны Чехии сообщило о направлении на Украину помощи в виде четырех тысяч артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.

В жесте Берлина посол Украины в ФРГ усмотрел «исключительно символический жест» и заявил, что подобная поддержка со стороны Берлина не производит утешительного эффекта, – сообщает агентство DPA.

«Украина ожидает, что Германия изменит свою позицию на 180 градусов», – высказал надежду украинский дипломат.

Как сообщалось ранее, Германия отказывается предоставлять Украине летальное оружие. Сейчас ФРГ пообещала, кроме касок заняться установкой военных госпиталей с крематориями.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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