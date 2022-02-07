Шольц объяснил, почему Украина не получит немецкое оружие

Украина является кризисным регионом, поэтому федеральное правительство Германии, согласно внутренним законам и устоявшейся политической преемственности, не может поставлять летальное оружие в «Незалежную».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью The Washington Post.

По словам канцлера, что касается нелетальных средств защиты, то ФРГ уже помогает Украине, расходуя значительные средства.

«Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», – объяснил Шольц отказ Германии поставлять Киеву вооружения и боеприпасы.

Ранее в Киеве раскритиковали власти ФРГ, назвав поставку пяти тысяч касок «воюющей Украине» исключительно символическим жестом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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