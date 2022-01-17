Угрозы и публичные оскорбления неприемлемы – в Германии ответили на выпады украинского посла

Резкие высказывания посла Украины в Германии Андрея Мельника в адрес нового правительства ФРГ за нежелание поставлять оружие Киеву не оставили без внимания в крупнейшей партии новой правительственной коалиции – СДПГ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на скандальные заявления Мельника отреагировал депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер.

Как известно, украинский посол позволил себе ряд нелицеприятных высказываний в адрес немецких властей, в том числе, накинулся с обвинениями на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

«Нам следует говорить о дипломатии, а не о поставках оружия. Такую позицию занимает СДПГ. Дополнительные поставки оружия – это не вклад в миротворчество. Не угрозы или публичные оскорбления, а дипломатические усилия – это способ двигаться вперед. Это касается и Украины», – приводит слова Штегнера «ПолитНавигатор».

Вместе с тем, немецкий политик подчеркнул, что Германия стремится активизировать переговоры в «нормандском формате» и выступает за выполнение сторонами конфликта в Донбассе Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

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