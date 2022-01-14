Бербок засобиралась к Зеленскому, а потом к Лаврову

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетит с визитами Киев и Москву. На Украину она прибудет 17 января, а в Россию 18 января.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает немецкая пресса.

С украинским руководством Бербок будет обсуждать (по версии Киева) «энергетическую безопасность» и «российскую угрозу». Вместе с тем, глава МИД ФРГ намерена поднять вопрос о реализации Минских соглашений для преодоления конфликта в Донбассе и попытаться ускорить встречу стран «нормандской четвёрки».

Как известно, ранее она выступила против поставок немецкого оружия Киеву и отказалась увязывать кризис вокруг Украины с запуском газопровода «Северный поток-2».

В свою очередь, в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров готов подробнее обсудить с Анналеной Бербок недавние предложения России Западу по гарантиям безопасности.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»