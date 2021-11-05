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Пятница, 5 ноября 2021, 19:05 мск

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Советник украинского главкома обещает зимнее обострение в Донбассе

Фото: Луганск. Инфо

Неонацист Дмитрий Ярош, недавно назначенный советником главнокомандующего вооружённых сил Украины, прогнозирует возобновление активной фазы боевых действий в Донбассе в декабре-январе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил, ссылаясь на якобы данные украинской разведки.

Как водится, радикал обвинил Москву в том, что именно она попытается «раскачать» ситуацию.

«Главное управление разведки заявило о всезовозможных вариантах обострения в декабре-январе. Путин качает Украину изнутри, поэтому, думаю, что это будет очередная гибридная эскалация», – рассуждает Ярош.

Между тем, сегодня начальник генштаба вооружённых сил Украины Сергей Шаптала заявил, что Украина будет бить по Донбассу из всех видов оружия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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