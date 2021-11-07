У России всё готово для захвата Киева – экс-посол Украины в США

Заявления официального Киева о том, что российских войск нет возле границ Украины, развязывает руки Москве и ослабляет переговорные позиции «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, кабинет Зеленского боится спровоцировать «готовую атаковать» Москву, поэтому опровергает сообщения американских СМИ о сосредоточении крупных сил российской армии вокруг украинских границ. Это, в свою очередь, чревато тем, что Россия якобы может в любой момент «обнаглеть» и решиться на «освобождение территорий», как это преподносится «московской пропагандой».

«Сегодня серьёзная вероятность эскалации, даже бОльшая, чем это было весной, когда около ста тысяч российских военных было сконцентрировано вокруг украинской территории. Меня вообще эта тишина настораживает. Настораживает наша украинская позиция. Мы опровергаем фотографии, снимки в «Politicо» и статью в «The Washington Post».

То есть, раньше мы наоборот обостряли внимание – смотрите, что происходит вокруг нас! А сейчас мы спокойны. Я понимаю, почему это происходит – не спровоцировать. Нам всё время говорят европейцы: «не спровоцируйте Россию, она это использует». Но чем больше мы шли на уступки, тем более Россия дальше наглела, а как только оказывали какое-то сопротивление, у нас росли переговорные позиции», – рассуждает Чалый.

Он предупредил, что такой подход украинской власти может «привести к плачевным последствиям».

«В России уже открытым текстом говорится – они не только не дают Украине право на самостоятельное развитие, это как их территория вассалов. В России уже такие интересные призывы – «освободить свою территорию». «Зайти в Киев и освободить свою территорию». То есть, идёт пропагандистская подготовка...

Все войны происходят, когда одна сторона слабее другой, и у другой стороны возникает иллюзия, что здесь легко достичь своих целей. Вот это – сложнейшая ситуация, потому что мы с Россией ассиметричны по уровню вооружения», – приводит слова украинского дипломата «ПолитНавигатор».

Отметим, что Киев грубо нарушает Минские соглашения, обстреливает Донбасс, захватывает населённые пункты и берёт в заложники жителей ДНР, получивших российские паспорта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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