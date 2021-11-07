В администрации Зеленского открыто недоумевают – зачем США трубят о скоплении российских войск у границ Украины

В администрации президента Украины не могут объяснить, зачем американские политики и СМИ Соединённых Штатов распространяют «тревожную информацию» о наращивании Россией вооружённых сил вокруг Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, у администрации украинского президента отсутствуют такие данные.

«Президент провел селекторное совещание, которое в основном было посвящено ситуации с распространением коронавируса в Украине, но обсуждались и другие моменты, в том числе вопросы безопасности. Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», – подчеркнул Никифоров.

Между тем, бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил накануне, что заявления официального Киева об отсутствии российских войск возле границ Украины якобы развязывают руки Москве и ослабляют переговорные позиции «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.11.21

Берлин и Париж потакают «разнузданному и хамскому поведению киевского режима» – Захарова. / «Волос был чеpнее смоли – стал седым» – украинцев напугала фотография Зеленского из фитнес-зала. / У России всё готово для захвата Киева – экс-посол Украины в США. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»