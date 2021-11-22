Украина по указке США стягивает войска на линию фронта в Донбассе. Вместе с тем, американские политики и пресса ежедневно сообщают о якобы неизбежном скором нападении России на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о провокационной и опасной политике США и полностью зависимого от них Евросоюза сообщила Служба внешней разведки России.

По мнению российской разведки, для Украины в Донбассе готовят сценарий образца августа 2008 года, когда Саакашвили напал на Южную Осетию.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», – предупредили в СВР России.

Как сообщал «Новый День», США активно навязывают руководству Украины мысль о неизбежной войне с Россией, одновременно подталкивая Зеленского к развязываню войны в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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