МИД РФ призвал ОБСЕ, ФРГ и Францию заставить Украину прекратить насилие в Донбассе

МИД РФ призвал Францию, ФРГ и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе. Так в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на сообщение о пленении 37 россиян, проживающих в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка, солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), – сообщает Лента.ру со ссылкой на сообщение департамента информации и печати министерства иностранных дел России.

В распространенном заявлении говорится: «Продолжаем следить за развитием обстановки. Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе».

В российском МИДе указали, что на данный момент в селе присутствуют представители Международного Комитета Красного Креста и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ведущие наблюдение за ситуацией с беспилотников. Местных жителей снабдили продуктами питания и предметами первой необходимости.

Ранее в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе сообщили, что 26 октября Донецкая и Луганская народные республики подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Отмечается, что за сутки украинские военные нанесли более 110 ударов, использовав при этом тяжелую артиллерию, минометы, БМП, ударный беспилотник и стрелковое оружие.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.10.21

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