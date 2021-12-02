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Четверг, 2 декабря 2021, 17:51 мск

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В Совете Федерации готовы рассмотреть просьбу Донбасса о защите от Киева

Фото РИА «Новый День»

Россия может рассмотреть обращение народных республик Донбасса о помощи в случае применения Киевом военной силы и при угрозе жизни людей. Об этом в комментарии «Интерфаксу» заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление главы ДНР Дениса Пушилина о готовности обратиться к РФ за помощью в случае реализации Киевом силового сценария.

«Полмиллиона граждан Донбасса стали гражданами России, россиянами. Конечно, мы не можем бросить в беде соотечественников… Для нас Донецк – это не чужая земля, это русская земля. Не российская, а именно русская земля, там живут представители русского мира, которые нам не чужие», – подчеркнул сенатор.

При этом Джабаров подчеркнул, что надеется на мирное урегулирования ситуации вокруг Донбасса. «Но я надеюсь, что до этого не дойдет, что все-таки гаранты Минских соглашений – и Германия, и Франция – угомонят этот режим Зеленского, который, честно говоря, находится в таком положении, что готов на любую провокацию, либо втягивание России в какой-то вооруженный конфликт. Надеюсь, до этого не дойдет и можно будет этот вопрос решать все-таки мирным путем», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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