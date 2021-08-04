Украина ужесточает пограничный режим с Крымом и Донбассом

В граничащей с Крымом Херсонской области и вдоль линии разграничения с республиками Донбасса устанавливается особый пограничный режим.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение вынес сегодня кабинет министров Украины.

Ужесточение режима связано с «возможностью обострения ситуации на границе».

Постановлением запрещены охота вблизи границы, эксплуатация самоходных плавсредств, беспилотников, малой авиации и проведение любых массовых мероприятий.

Напомним, накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Армия ДНР готова к контрнаступлению в Донбассе. Это произойдёт в том случае, если Киев «перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.08.21

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