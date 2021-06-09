«Донбасс будет там, где и Крым» – Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не сомневается, что Донбасс вместе с Крымом являются частью единой русской цивилизации и единой культуры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал, выступая на фестивале «Великое русское слово», проходящем в Ливадии.

«В этом году в Донецкой народной республике была принята доктрина «Русский Донбасс». Это программный документ, формулирующий идейные основы, на которых строится наше государство. Он провозглашает историю Донбасса как часть истории единой русской цивилизации и единой культуры, осмысляет историю южнорусских земель, в которой Крым и Донбасс неразрывно связаны в единый узел.

Это наше прошлое, которое нас пытались заставить забыть во время украинского безвременья…

Когда начались события «Крымской весны», я для себя решил однозначно – буду там, где будет Крым... Донбасс будет там, где и Крым. С тех пор моя позиция, как и позиция земляков, соратников, не изменилась. Русский Донбасс идет вперед вместе с братьями-крымчанами», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.06.21

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