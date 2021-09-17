В Донбассе под обстрелом украинской армии ранены три мирных жителя, один в тяжёлом состоянии

Вооружённые силы Украины сегодня подвергли миномётному обстрелу посёлок Октябрьский под Донецком. Ранены мирные жители, повреждены частные дома.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил донецкий военкор Георгий Медведев.

«Киев накрыл поселок Октябрьский из минометов 120 калибра, семь домов повреждены, три человека ранены», – написал он в своём телеграм-канале.

Позже стало известно о состоянии пострадавших.

«По последней информации, состояние одного из пострадавших под огнем ВСУ сегодня утром мужчин очень тяжёлое», – сообщил военкор.

Напомним, вчера украинская армия обстреляла жилые дома в посёлке Еленовка Донецкой народной республики. В посёлке повреждены три дома, в одном из них находились подросток и грудной младенец.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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